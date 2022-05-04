Председатель Евросовета о том, когда Молдова может стать кандидатом на вступление в ЕС: Это сложный процесс

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Председатель Европейского совета Шарль Мишель не смог дать чёткого ответа на вопрос, получит ли Молдова статус страны-кандидата на вступление в ЕС в июне.

– Мы начали политические дебаты несколько недель назад, когда провели заседание Совета и решили поддержать свободный выбор стран, таких как Республика Молдова, укрепить свои связи с ЕС и подать заявку на членство в Евросоюз. Во-вторых, я решил попросить Комиссию немедленно подготовить заключение. Обычно на это уходит 8-9 месяцев, а тут вопрос в нескольких днях. В-третьих, Комиссия объявила о намерении опубликовать заключение до конца июня. Я должен буду оценить, когда мы будем готовы включить это заключение в повестку заседания Совета. Это сложный процесс, — сказал Шарль Мишель.

Молдова подписала заявку на вступление в ЕС 3 марта.

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