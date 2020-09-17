Председатель ЦИК ответил ПДС: Не позволю никакой политической силе оказывать на меня влияние

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Председатель Центральной избирательной комиссии Дорин Чимил ознакомился с требованием Партии “Действие и солидарность” об его отставке с должностей главы и члена ЦИК. В распространённом заявлении для прессы Чимил отмечает, что причин для своего увольнения не видит, так как закон и клятву он не нарушал.

– Я организовал, в рамках полномочий, транспарентно и справедливо процесс предварительной регистрации, представил соответствующую информацию и распорядился о проверке поданных в ЦИК заявлений с точки зрения правильности указанных в них данных. Что касается циркуляра о финансировании избирательной кампании по президентским выборам, отмечаю, что я его не поддерживаю, не поддержал и даже не подписал, а аргументы озвучил на рабочем заседании с участием членов Комиссии, – отметил он.

Чимил также подчеркнул, что, несмотря на то, что его кандидатура на должность председателя ЦИК была выдвинута ПДС, его позиция является равноудаленной, а действия не благоволят какому-либо электоральному конкуренту.

– В своих решениях я руководствуюсь исключительно принципами законности, справедливости и независимости, не позволяю и не позволю влиять на меня какой-либо политической силе. Учитывая вышесказанное, я продолжаю осуществлять свои полномочия согласно закону и несу полную ответственность за принимаемые в качестве председателя ЦИК решения, – отметил он.

Напомним, этим утром председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ выразил мнение, что ПДС, будучи недовольной своими же поправками в Избирательный кодекс, нашла “козла” отпущения в лице своего же ставленника в ЦИК.

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