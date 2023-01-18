Председатель ЦИК: Местные выборы обойдутся бюджету в 178 млн леев. 80% от этой суммы – зарплаты членов избирательных органов

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Всеобщие местные выборы в этом году обойдутся государственному бюджету примерно в 178 млн леев. Сумма была объявлена председателем Центральной избирательной комиссии Анжеликой Караман. Глава ЦИК говорит, что, несмотря на то, что в Республике Молдова может быть продлено чрезвычайное положение, это не станет препятствием для проведения выборов, поскольку голосование в условиях ЧП уже проводилось.

Согласно новому Избирательному кодексу, вступившему в силу в начале этого года, всеобщие местные выборы состоятся или в последнее воскресенье октября, или в первое воскресенье ноября.

– Точная дата должна быть установлена ЦИК за 70 дней до выборов. Мы хотели, чтобы это положение существовало в Кодексе о выборах, чтобы у нас была предсказуемость, чтобы люди готовились к выборам, зная период, в течение которого они будут назначены. Расчётный бюджет на всеобщие местные выборы составляет 178 млн леев, 80% от суммы предусмотрено на заработную плату членов избирательных органов. В Законе “О государственном бюджете” нам выделено 154 млн леев, а при исправлении бюджета сумму можно увеличить, потому что будут расходы, необходимые для организации второго тура, – сказала Анжелика Караман в ходе передачи на Radio Moldova, передаёт ipn.md.

Глава ЦИК также добавила, что учреждение готовится к выборам, а дискуссий о возможной отсрочке не существует.

Первый тур последних местных выборов состоялся 20 октября 2019 года. Согласно закону, мандат местных избранников рассчитан на 4 года.

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