Председатель ассоциации „Moldova-Fruct”: Молдавская продукция востребована на рынке СНГ

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2023 год принёс богатый урожай яблок и слив. Производство обеих категорий фруктов выше по сравнению с прошлым годом. Председатель ассоциации „Moldova-Fruct” Виталий Горинчой говорит, что часть урожая яблок и слив предназначена для внутреннего потребления, но наибольшая доля на экспорт. Для яблок приоритетным остается рынок СНГ, тогда как 60% урожая сливы предназначено для стран ЕС.

– Мы прогнозируем, что в этом году у нас будет большее производство яблок, чем в прошлом году. В 2022-м было 400 тысяч тонн, в этом году планируем собрать около 545-550 тысяч тонн, из которых 50 тысяч тонн мы используем на внутреннем рынке, около 300 тысяч тонн идёт на переработку, т.е. на производство концентрированных соков, а 150-200 тысяч тонн приходится на экспорт. Мы ожидаем, что 60% яблок будет отправлено на рынки СНГ и Украины. Несмотря на то, что Украина производит яблоки, во многих зонах есть проблемы, и поэтому она импортирует фрукты от нас. Около 20 тысяч тонн идёт в Евросоюз, и 20-30 тысяч тонн мы планируем экспортировать в страны Азии. Речь идёт о странах Персидского залива, где мы уже сделали очень большой скачок в этом году, – сообщил Виталий Горинчой в эфире передачи на частном телеканале.

Он также отметил, что 50% или даже 60% слив пойдут на рынок Европейского союза.

– Но мы не уходим с рынка СНГ, потому что наша продукция там востребована, – добавил Горинчой, пишет ipn.md.

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