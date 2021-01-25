Предприятие “Autosalubritate” будет отбирать стекло и пластик из твердых бытовых отходов

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Коммунальное предприятие “Autosalubritate” будет отбирать вторсырье из твердых бытовых отходов, собранных в столице.

Начальник предприятия Думитру Вулпе заявил сегодня на заседании глав муниципальных служб, что компания готова подписать по итогам тендера контракты на продажу пластиковых и стеклянных материалов, собранных из твердых бытовых отходов города. Кроме того, Вулпе попросил построить крышу на участке земли учреждения, что позволит перебирать вторсырье в дождь или снег.

– В то же время строительство этой крыши снизит затраты на хранение мусора на полигоне в Цынцэрень, потому что влажные отходы труднее взвешивать, – уточнил директор.

Чиновник также сообщил, что сбор бытовых отходов осуществляется на регулярной основе. 38 единиц спецтехники постоянно курсируют по установленным маршрутам, передаёт moldpres.md.

Примар Кишинёва Ион Чебан объявил, что завтра, 26 января, состоится рабочая встреча с руководством “Autosalubritate”, на которой будет проанализирован процесс отбора вторсырья из бытовых отходов.

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