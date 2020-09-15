Предприимчивый водитель пытался нелегально провезти в авто почти 3 тонны коровьих шкур (ВИДЕО)

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29-летнего мужчину за рулём Mercedes Benz остановили недалеко от села Магдачешты Криулянского района. В его автомобиле обнаружили 2 720 кг коровьих шкур.

Мужчина не смог предъявить каких-либо документов, подтверждающих происхождение товара. Как выяснилось, шкуры везли на переработку для последующей транспортировки в страны ЕС.

Обнаруженная партия была изъята. Водителю грозит штраф в размере от 3 000 до 4 500 леев.

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