Предприимчивый прохожий присвоил оставленный без присмотра телефон

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Инцидент произошёл в Григориополе. Строительная бригада проводила ремонт здания. У одного из рабочих пропал мобильный телефон.

Как оказалось, мужчина оставил свой гаджет на ступеньках аптеки, находящейся рядом с объектом, и отлучился на некоторое время. Когда вернулся, увидел, что телефона нет на месте, пишет mvdpmr.org.

Правоохранители просмотрели записи с видеокамер и увидели человека, который нагнулся и поднял предмет со ступенек. Как выяснилось, прохожий увидел телефон и, не найдя хозяина, забрал гаджет себе.

Похищенное изъято и возвращено законному владельцу.

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