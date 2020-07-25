Предприимчивый мужчина спрятал наркотики в паспорте, но попался с поличным

Предприимчивый мужчина спрятал наркотики в паспорте, но попался с поличным

В Тирасполе правоохранители остановили двух мужчин, которые переходили дорогу в неположенном месте. При составлении протокола за нарушение ПДД и проверке документов в паспорте 29-летнего бендерчанина был обнаружен свёрток с порошком белого цвета.

Аналогичный пакетик с порошком находился и в рюкзаке у второго нарушителя ПДД. Бендерчанин 42 лет добровольно выдал запрещённое вещество. Как пояснили задержанные, в свёртках был амфетамин, который они хранили для личного употребления, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

По факту незаконного хранения наркотических средств проводится проверка. Изъятое направлено на экспертизу.

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