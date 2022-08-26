Предприимчивый молдаванин спрятал поддельный документ в сумке с едой

Предприимчивый молдаванин спрятал поддельный документ в сумке с едой

Инцидент зарегистрировали в пункте пропуска “Леушены”.

Пограничники остановили микроавтобус, следовавший в Германию. Среди пассажиров был 29-летний житель Кишинёва. При проверке багажа гражданина в пакете с продуктами нашлось завёрнутое в фольгу румынское удостоверение личности. Документ содержал явные признаки подделки.

Пассажир признался, что получил его через посредников, заплатив 170 евро. С помощью фальшивки мужчина рассчитывал трудоустроиться в Германии.

Документ отправили на экспертизу. Расследование продолжается.

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