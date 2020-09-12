Предприимчивый молдаванин пытался улететь в Лондон с набитым сигаретами чемоданом

Наш соотечественник пытался нелегально провезти табачные изделия через границу. В его чемодане обнаружили более 6 000 сигарет.
Инцидент зарегистрировали 10 сентября в столичном аэропорту. В ходе сканирования багажа в чемодане 24-летнего кишинёвца пограничники обнаружили 31 блок сигарет. Мужчина был пассажиром рейса “Кишинёв-Лондон”.
Табачные изделия были конфискованы. Чтобы продолжить путешествие, нарушителю пришлось заплатить штраф.
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