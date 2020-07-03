Предприимчивый молдаванин пытался провезти контрабанду сигарет в своей машине (ФОТО)

0

60 000 сигарет обнаружили мобильные бригады Таможенной службы в автомобиле Mercedes. Машину остановили для проверок на трассе “Кишинёв-Бельцы”.

47-летний водитель ввёз контрабанду в страну через приднестровский регион, минуя внутренние таможенные посты. В багажнике авто сотрудники таможни обнаружили несколько коробок с табачными изделиями без акцизных марок и документов о происхождении.

Сигареты и транспортное средство были конфискованы. На имя водителя составлен протокол о незаконном обороте табачных изделий.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.