Предприимчивый молдаванин пытался провезти контрабанду сигарет в своей машине (ФОТО)

Предприимчивый молдаванин пытался провезти контрабанду сигарет в своей машине (ФОТО)

60 000 сигарет обнаружили мобильные бригады Таможенной службы в автомобиле Mercedes. Машину остановили для проверок на трассе “Кишинёв-Бельцы”.

47-летний водитель ввёз контрабанду в страну через приднестровский регион, минуя внутренние таможенные посты. В багажнике авто сотрудники таможни обнаружили несколько коробок с табачными изделиями без акцизных марок и документов о происхождении.

Сигареты и транспортное средство были конфискованы. На имя водителя составлен протокол о незаконном обороте табачных изделий.

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