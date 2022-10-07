Предприимчивый молдаванин отправился в Германию, спрятав в своём авто 20 000 сигарет (ВИДЕО)

Предприимчивый молдаванин отправился в Германию, спрятав в своём авто 20 000 сигарет (ВИДЕО)

Этим утром на КПП “Леушены” выявили контрабанду.

К линии контроля подъехал Mercedes-Benz Sprinter, следовавший в Германию. 27-летний водитель заявил, что ему нечего декларировать. Однако при проверке таможенники обнаружили специально оборудованные места в боковых стенках автомобиля. Там находилось более 20 000 сигарет различных марок.

Сигареты были изъяты, а транспортное средство задержано до выяснения всех обстоятельств инцидента.

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