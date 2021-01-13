Предприимчивый юноша пытался расплатиться за смартфон фальшивыми купюрами

Предприимчивый юноша пытался расплатиться за смартфон фальшивыми купюрами

18-летний житель Тирасполя попытался купить смартфон, заплатив распечатанные на принтере доллары.

Как сообщает novostipmr.com, молодой человек так нервничал, что не дождался, пока владелец сам передаст ему гаджет, а выхватил его и убежал. Взамен оставил фальшивые банкноты.

Продавец догнал злоумышленника и доставил в участок для разбирательства.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.

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