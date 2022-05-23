Предпосылок для снижения тарифа на газ нет, – Вадим Чебан

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Говорить о предпосылках для снижения тарифа в текущих условиях абсолютно преждевременно. Об этом на своей странице в соцсети написал глава “Молдовагаз” Вадим Чебан.

– Во избежание спекуляций хочу напомнить, что в январе этого года, при изменении тарифа, в стоимость природного газа для конечных потребителей закладывалась закупочная цена размером в 620 долларов США за тысячу кубометров. Несмотря на то, что в апреле цена достигла уровня 1194 доллара, а в мае ожидается цена около 920 долларов за тысячу кубометров, АО “Молдовагаз” поддерживает тариф на прежнем уровне. Соответственно, говорить о предпосылках для снижения тарифа в текущих условиях абсолютно преждевременно, – отметил он.

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