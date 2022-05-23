Предпосылок для снижения тарифа на газ нет, – Вадим Чебан

Предпосылок для снижения тарифа на газ нет, – Вадим Чебан

Говорить о предпосылках для снижения тарифа в текущих условиях абсолютно преждевременно. Об этом на своей странице в соцсети написал глава “Молдовагаз” Вадим Чебан. 

– Во избежание спекуляций хочу напомнить, что в январе этого года, при изменении тарифа, в стоимость природного газа для конечных потребителей закладывалась закупочная цена размером в 620 долларов США за тысячу кубометров. Несмотря на то, что в апреле цена достигла уровня 1194 доллара, а в мае ожидается цена около 920 долларов за тысячу кубометров, АО “Молдовагаз” поддерживает тариф на прежнем уровне. Соответственно, говорить о предпосылках для снижения тарифа в текущих условиях абсолютно преждевременно, – отметил он. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md