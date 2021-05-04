Предпасхальный инцидент: пассажиры рейса “Польша – Молдова” предъявили на границе поддельные COVID-тесты

Предпасхальный инцидент: пассажиры рейса “Польша – Молдова” предъявили на границе поддельные COVID-тесты

На минувшей неделе на границе изъяли 27 поддельных COVID-тестов. Инциденты были зарегистрированы на КПП “Крива”, “Паланка” и  в Международном аэропорту Кишинёва. 

По данным пресс-службы Пограничной полиции, 12 фальшивых COVID-тестов были обнаружены и изъяты у пассажиров рейса “Польша-Молдова”. Поддельные документы предъявили граждане Молдовы, которые возвращались домой на пасхальные праздники. Всем был назначен 14-дневный режим самоизоляции.

Кроме того, в отношении нарушителей были заведены уголовные дела за использование фальшивых документов.

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