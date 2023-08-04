Предотвратили трагедию: в Сынжерей остановили пьяного водителя

0

Тест показал, что в выдыхаемом им воздухе содержалось 1,45 мг/л алкоголя.

Патрульные заметили, что Honda едет “восьмёрками” и остановили её. За рулём находился 38-летний житель Сынжерей. Тест показал, что мужчина был в сильном алкогольном опьянении.

Автомобиль конфисковали и отправили на штрафстоянку, в отношении водителя возбуждено уголовное дело.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.