Предотвратили трагедию: в Сынжерей остановили пьяного водителя

Предотвратили трагедию: в Сынжерей остановили пьяного водителя

Тест показал, что в выдыхаемом им воздухе содержалось 1,45 мг/л алкоголя. 

Патрульные заметили, что Honda едет “восьмёрками” и остановили её. За рулём находился 38-летний житель Сынжерей. Тест показал, что мужчина был в сильном алкогольном опьянении. 

Автомобиль конфисковали и отправили на штрафстоянку, в отношении водителя возбуждено уголовное дело.

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