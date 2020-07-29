Предотвратили трагедию: в столице карабинеры поймали критически пьяного мотоциклиста (ВИДЕО)

Предотвратили трагедию: в столице карабинеры поймали критически пьяного мотоциклиста (ВИДЕО)

Мужчину, ехавшего зигзагами по улице Алеку Руссо, остановили в понедельник вечером. Выяснилось, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. 

Карабинеры приказали водителю остановиться. Во время беседы с ним правоохранители почувствовали резкий запах алкоголя. Мужчине запретили садиться за руль, на место происшествия прибыли патрульные. Тест на алкоголь показал, что в выдыхаемом им воздухе содержалось 1,28 мг/л алкоголя, передаёт unimedia.info. 

По данному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства выясняются.

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