Предоставляется путёвка в санаторий…

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Кому и на каких условиях положена бесплатная бальнеологическая реабилитация

Олеся Королёва, info@aif.md

Вопрос об условиях распределения санаторных путёвок волнует многих читателей «АиФ в Молдове». В этой связи мы направили в Национальную кассу социального страхования (НКСС) запрос с просьбой предоставить нам подробную информацию на эту тему.

Расписали по категориям

В официальном письме, подписанном заместителем генерального директора этого учреждения Татьяной Попой, говорится, что санаторные путёвки НКСС распределяет через Территориальные кассы социального страхования (ТКСС) категориям лиц, на которых распространяется действие Закона о ветеранах № 190 от 2003 года.

Право на обеспечение бесплатными санаторными путёвками в реабилитационные центры Министерства труда и соцзащиты и другие учреждения подобного типа, согласно медицинским показаниям, имеют граждане РМ, постоянно проживающие в стране. Один раз в три года имеют право претендовать на бесплатные санаторные путёвки следующие категории лиц:

Ветераны труда, силовых структур (ветераны военной службы, органов внутренних дел, НЦБК, органов госбезопасности и системы пенитенциарной администрации), за исключением работающих лиц и лиц, осуществляющих различные виды предпринимательской деятельности (за исключением обладателей земель сельскохозяйственного назначения), если в последние полгода, предшествующие месяцу, в котором была выделена путёвка, лицо не занималось предпринимательской деятельностью.

Лица, не имеющие награды, обеспечиваются путёвками при наличии общего трудового стажа не менее 35 лет для женщин и 40 лет для мужчин.

Ветераны войны. Супруги и дети участников Второй мировой войны или боевых действий мирного времени из числа военнослужащих, павших при исполнении служебных обязанностей, а также супруги и дети умерших лиц с ограниченными возможностями вследствие войны.

Правом на обеспечение бесплатными санаторными путёвками один раз год пользуются лица с ограниченными возможностями вследствие войны. Это право также распространяется и на военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, пенитенциарной системы и сотрудников органов госбезопасности, получивших ограничение возможностей вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, приобретённого при исполнении служебных обязанностей.

Лица, не имеющие награды, обеспечиваются путёвками при наличии общего трудового стажа не менее 35 лет для женщин и 40 лет для мужчин.

Предъявите пакет документов

Чтобы получить санаторную путёвку, имеющие право лица подают заявление в ТКСС по месту жительства для постановки их на учёт. К заявлению необходимо приложить следующие документы: копии удостоверения личности, удостоверения ветерана или участника войны; справку для получения реабилитационного направления (форма №-070/е, по обстоятельствам, форма № 027/e, форма № 003/e-2012 или форма № 025/e); копию первой и последней страниц трудовой книжки c соответствующими записями; свидетельство о степени ограничения возможностей – для лиц с ограниченными возможностями вследствие войны; копию документа, подтверждающего наличие орденов и медалей.

При необходимости следует также предоставить документ, подтверждающий трудовой стаж не менее 35 лет для женщин и 40 лет для мужчин – для ветеранов труда; копию свидетельства о браке или справки о гражданском состоянии, которые подтверждают статус супруга – для супруг; справку об обучении – для детей до достижения 18-летнего возраста или старше этого возраста, если они зачислены на учёбу на дневное отделение вуза, до завершения обучения, но не старше 23 лет.

Важно! Лицо, которое соответствует условиям для получения санаторной путёвки на основании нескольких нормативных актов или относится к двум или нескольким категориям получателей, имеет право только на одну путёвку, по своему усмотрению, на одном из оснований. В этом случае заявитель представляет справку, подтверждающую, что в последние три года ему не была выдана санаторная путёвка через другие структуры (территориальной структурой соцпомощи), для трудоустроенных лиц – справку c места работы.

Более подробная информация доступна на официальной странице www.cnas.gov.md в разделе «Другие социальные выплаты», «Санаторные путёвки».

Кстати

Ветеранами труда признаются лица, награждённые орденами и медалями, либо удостоенные почётных званий РМ или бывшего СССР, либо награждённые ведомственными знаками отличия и имеющие общий трудовой стаж не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

Ветеранами силовых структур признаются лица, награждённые орденами и медалями, либо удостоенные почётных званий РМ или бывшего СССР, либо награждённые ведомственными знаками отличия и имеющие право на пенсию за выслугу лет или пенсию по возрасту, а также военнослужащие, которые получили инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, приобретённого при прохождении военной службы.