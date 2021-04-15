Предоставленные Молдове 182 тысячи доз вакцины “Спутник V” будут освобождены от таможенных пошлин

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Соответствующее решение приняла сегодня Комиссия по чрезвычайным ситуациям. Об этом на брифинге для прессы заявил Аурелиу Чокой.

Напомним, Президент Российской Федерации Владимир Путин принял решение предоставить нашей стране 182 тысячи доз вакцины “Спутник V” в ответ на поступившие в его адрес запросы от Зинаиды Гречаный и Игоря Додона. 120 тысяч предназначены для правого берега Днестра, а 62 – для левого.

В настоящее время ответственные лица занимаются организацией доставки в Кишинёв вакцины.

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