Предложили подвезти и ограбили: группа молдаван украла крупную сумму у пенсионерки-беженки (ВИДЕО)

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Инцидент произошёл на выходных.

Молдаване перевозили 66-летнюю гражданку Украины с КПП “Леушены” в Кишинёв. В Яловенском районе пенсионерку силой вытолкали из транспортного средства, забрав сумку, в которой было 152 722 доллара США, 680 евро и 170 000 гривен, а также 4 банковские карты и мобильный телефон.

Благодаря оперативным действиям правоохранителей удалось задержать по горячим следам пятерых злоумышленников. Трое из них – с судимостями. Имущество потерпевшей обнаружили в подвале дома одного из задержанных.

Возбуждено уголовное дело, правонарушителям грозит от 12 до 15 лет лишения свободы.

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