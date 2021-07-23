Предложила довести до дома: мошенница обокрала доверчивую пенсионерку (ВИДЕО)

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44-летняя уроженка Унгенского района была задержана за кражу.

В полицию обратилась 83-летняя женщина. Она рассказала, что на выходе из почтового отделения, где женщина получила пенсию за два месяца, к ней подошла незнакомка и предложила проводить. Дома пенсионерка обнаружила пропажу кошелька, в котором было 15 455 леев.

Подозреваемая в краже вскоре была задержана. Ей грозит штраф до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы или тюремное заключение на срок до 4 лет.

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