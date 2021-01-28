Предложил помощь, а получил удар ножом: подросток пострадал от рук неадекватного мужчины

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Инцидент произошёл в Бендерах. Четверо подростков 14-16 лет играли на улице в снежки. Неожиданно обратили внимание на мужчину: он шёл неровно, шатался и спотыкался.

Незнакомец пытался открыть калитку у дома, но у него не получалось. Ребята предложили свою помощь. В ответ мужчина повёл себя агрессивно: стал выражаться нецензурной бранью, потом достал нож и стал наносить удары 16-летнему парню.

Дома потерпевший подросток рассказал о ситуации родителям. Они вызвали милицию и скорую помощь. Врачи констатировали у несовершеннолетнего колото-резаные раны в области плеча и госпитализировали парня, пишет mvdpmr.org.

Напавшего на подростка мужчину задержали. Им оказался 60-летний горожанин, состоящий на спецучёте как наркоман.

По факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью проводится проверка.

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