Предложил купить военный билет: офицеры НАЦ задержали преподавателя университета

Предложил купить военный билет: офицеры НАЦ задержали преподавателя университета

Сотрудники Национального антикоррупционного центра задержали педагога после того, как один из его студентов сообщил о случае коррупции. По его словам, преподаватель военной кафедры потребовал 1 500 леев, пообещав взамен выдать военный билет, и ещё 600 леев, чтобы получить от врачей соответствующую справку для посещения военной кафедры. 

По фактам извлечения выгоды из влияния и пассивной коррупции было инициировано уголовное преследование. Правоохранители устанавливают круг подозреваемых и потенциальное участие в правонарушениях других госслужащих.

Все обстоятельства выясняются.

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