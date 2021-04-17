Предложил 20 тысяч леев: водитель попытался подкупить двух патрульных

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На трассе Кишинёв-Хынчешты-Чимишлия экипаж НИОБ остановил автомобиль Audi. У 53-летнего водителя не оказалось техосмотра и страхового полиса.

На заднем сиденье патрульные обнаружили три сумки с сигаретами без каких-либо документов. Чтобы “замять” инцидент, водитель предложил сотрудникам полиции взятку в 20 000 леев.

Незаконные действия были зарегистрированы, по факту активной коррупции заведено уголовное дело. Нарушителю грозит до 6 лет тюрьмы или штраф от 100 000 до 200 000 леев.

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