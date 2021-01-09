Предложение руки и сердца закончилось спасательной операцией: кольцо оказалось мало

Предложение руки и сердца закончилось спасательной операцией: кольцо оказалось мало

Необычный вызов поступил накануне в Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям. Молодой человек сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной и подарил ей помолвочное кольцо, но не угадал с размером. 

Об инциденте на своей странице в социальной сети рассказал сотрудник ГИЧС Дмитрий Польщин.

– Девушка стойко проносила колечко весь рабочий день, но снять так и не смогла, пришлось звонить в 112 прямо с работы. Девушка, конечно, боец и с улыбкой переносила боль. Палец сильно вспух, поэтому снять кольцо, не повредив его, было невозможно. Пришлось ювелирно пускать в ход ножницы для резки проволоки. Пальчик не пострадал, а вот колечко придётся паять, – написал он. 

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