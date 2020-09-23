Предложение Додона: обеспечить всех пришедших на избирательные участки бесплатными медицинскими масками (ВИДЕО)

Предложение Додона: обеспечить всех пришедших на избирательные участки бесплатными медицинскими масками (ВИДЕО)

Глава государства намерен предложить правительству найти возможность обеспечить всех граждан, которые примут участие в голосовании на выборах президента, бесплатными медицинскими масками. Об этом Игорь Додон заявил в рамках передачи на общественном телеканале. 

– Думаю, что было бы правильно, чтобы правительство нашло возможность обеспечить за счет государства масками всех, кто придет голосовать. Полагаю, мы сможем найти 1,5 млн масок для всех пришедших на избирательные участки – чтобы они получили их на месте. Не думаю, что пенсионерам так легко пойти и купить маску, чтобы прийти на выборы. Мы думаем над дополнительными мерами по защите здоровья граждан. Коллеги из правительства и ЦИК это проанализируют, – сказал он. 

Напомним, президентские выборы пройдут 1 ноября.

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