Предложение Чебана: Отключить от отопления правительство, парламент и президентуру и дать его людям (ВИДЕО)

0

Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан предлагает отключить отопление в зданиях правительства, парламента и администрации президента и дать его людям. Об этом градоначальник заявил сегодня, в очередной раз подчеркнув, что за подачу тепла отвечает не примария, а кабмин, Министерство экономики и госпредприятие “Термоэлектрика”.

– Я предлагаю отключить от отопления правительство, парламент, президентуру, министерства, все кабинеты чиновников и подключить к нему людей. И примария отключится от отопления в эти дни. На улице ещё “тепло”, как вы говорите, вот и потерпим. В первую очередь, тепло нужно подать семьям с маленькими детьми, которые мёрзнут и вынуждены включать различные приборы, чтобы обогреться, газ, а это очень опасно. А кто-то сидит в тепле и боится называть вещи своими именами. Кто-то не привык к тому, чтобы их критиковали. Они привыкли критиковать, а делать, как оказалось, сложнее, чем просто говорить, – сказал Чебан.

Генпримар отметил, что некоторые из вышеназванных учреждений являются автономными, и логично, чтобы они сами отключились от отопления в пользу людей.

– Возможно, если они немного посидят в холоде, это побудит их думать и действовать быстрее, – подытожил Ион Чебан.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.