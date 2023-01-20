Предлагали подзаработать в Европе: задержаны двое участников преступной схемы (ВИДЕО)

Предлагали подзаработать в Европе: задержаны двое участников преступной схемы (ВИДЕО)

Как установили правоохранители, подозреваемые вербовали граждан Молдовы под предлогом трудоустройства в странах Евросоюза.

Жертвам делали фальшивые румынские паспорта и трудовые договоры, а впоследствии заставляли работать на стройках на других условиях, не выплачивая изначально оговорённую зарплату.

На днях в столичном аэропорту был задержан организатор схемы, который намеревался покинуть Молдову. Вскоре задержали и второго подозреваемого.

Мужчинам грозит лишение свободы сроком от 7 до 15 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md