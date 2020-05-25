Предлагается отменить экзамены по окончании программ профтехобразования

Министерство образования, культуры и исследований предложит исполнительной власти на утверждение проект постановления правительства «Об утверждении законопроекта об отмене квалификационных экзаменов по окончании программ профессионально-технического образования в 2019-2020 учебном году».

Как уточнили в министерстве, разработка проекта постановления правительства определяется эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением инфекции COVID-19 и ее влиянием на организацию учебного процесса, передаёт moldpres.md.

– В контексте эпидемиологической и экономической ситуации в Республике Молдова учреждения профессионально-технического образования не могут обеспечить развитие практических навыков учащихся, а также оценивать и сертифицировать выпускников в соответствии с Положением об организации и проведении квалификационного экзамена, утвержденного в 2018 году. Квалификационные экзамены включают тестирование практических навыков студентов, а, учитывая тот факт, что стажировки проходили в режиме онлайн, у учащихся не было возможности практиковаться на предприятиях, – сообщили в ведомстве.

Министерство просвещения предложит выдачу квалификационных аттестатов/дипломов о профессиональном образовании учащимся, завершившим в этом году программы профессионально-технического образования, по специальной формуле. Окончательное решение об отмене квалификационных экзаменов и выдаче документов по окончании программ профессионально-технического образования в 2019-2020 учебном году предстоит принять парламенту.

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