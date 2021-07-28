Предъявили фальшивые тесты: шесть путешественников отправлены на карантин

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Шесть фальшивых результатов тестов на коронавирус были выявлены пограничниками накануне.

Три из них обнаружили на КПП “Липкань – Рэдэуць” у двух граждан Румынии и у молдаванина, которые возвращались в страну из Германии. Мужчины заявили, что сдали анализы, однако впоследствии признались, что за более скорый результат дополнительно заплатили по 50 евро каждый.

Ещё один фальшивый тест предъявил гражданин Украины. 26-летний молодой человек удивился, что документ фальшивый, и настаивал на том, что получил результат законно.

Фальшивые тесты выявили и на КПП “Скулень” у супругов. Узнав о том, что документ недостоверный, мужчина и женщина возмутились.

Все тесты были изъяты и отправлены на экспертизу. Обстоятельства случившегося выясняются.

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