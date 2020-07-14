Предъявил поддельный документ: на границе задержали водителя грузовика из Украины

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У водителя грузовика из Украины нашли поддельное водительское удостоверение. Инцидент был зарегистрирован сегодня на КПП “Джурджулешть-Рени”.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, гражданин Украины предъявил правоохранителям водительское удостоверение, однако в результате тщательной проверки было установлено, что документ сфальсифицирован. Мужчина сообщил, что получил права законно, без привлечения посредников.

Водителю грузовика не разрешили въехать в Молдову. Все обстоятельства инцидента выясняются.

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