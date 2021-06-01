Предательство национальных интересов

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О том, как фонд Аденауэра получил полный доступ к гостайне

Президентские выборы 2020 г. показали всю мощь сети Сороса EED – NED. Вышеназванные доноры вкачали от €150 млн до €200 млн в местные НПО и СМИ.

Вскормили спрут

Особый акцент был на финансировании и переманивании русскоязычных СМИ и лидеров мнений: Point.md, «Спрос и предложение», Newsmaker, Tuk.md, nokta.md, TV8, ATV – Комрат, BasTV (Бессарабка). Только TV8 получил с середины 2017-го до мая 2021 года более $3,2 млн от Госдепа, ЕЕД и прочих. Все эти СМИ стали подпевать М. Санду и Западу, убеждая русско-язычных граждан, что она честная, а оппоненты – бандиты. Какие деньги были вброшены в Jurnal TV, PROTV, Ziarul de Gardă и другие молдоязычные СМИ – сам чёрт не разберёт. Думаю, не менее €500 000 в год. Напомню, что все эти СМИ получили и русскоязычную версию.

Этот спрут день и ночь дискредитирует оппонентов, вбрасывая ложь и фейки. Попытка обратиться в суд заканчивается провалом. Судьи боятся наказывать лакеев Сороса, зная, что потом все более 100 СМИ и 150 НПО обрушатся на них. Да и ЕСПЧ станет на их сторону под предлогом защиты свободы слова.

Такого в истории страны ещё не случалось: фактически вся администрация президента – отчаянные грантоеды и представители НПО-кратии, сидевшие на бюджетах с миллионами долларов в год.

Советники от Сороса

24 декабря 2020 г. прошла инаугурация избранного президента Молдовы М. Санду. Буквально сразу после этого она обнародовала список своих советников, заметно увеличив штат по сравнению со своим предшественником. Из 11 советников только Н. Давидович и А. Немеренко не были представителями сети Сороса. При этом Немеренко была бенефициаром программ Фонда Сороса, советником ВОЗ, Всемирного банка и т. д. Такого в истории страны ещё не случалось: фактически вся администрация президента – отчаянные грантоеды и представители НПО-кратии, сидевшие на бюджетах с миллионами долларов в год, а именно:

О. Стамате – советник в области юстиции. В 2002–2004 гг. проходила курсы в Colegiu Invizibil, который является проектом фонда Сорос-Молдова. С 2007 по 2010 год была директором программы Фонда Сорос-Молдова, государственного Управления и программы европейских инициатив. В 2012–2019, 2019–2020 гг. была председателем Ассоциации за эффективное и ответственное управление (AGER).

В. Негруца – советник в области экономики. Активный член сети Сороса, одногруппник М. Санду (вместе учились в ASEM). Он её продвигал в советники Всемирного банка. В 2007 г. был среди основателей ЛДПМ. С 2009 по 2013 год – министр финансов в правительстве В. Филата. В 2015 г. – директор программ в НПО Expert-Grup, в 2016-м – эксперт в скандально известной НПО CAER (Centrul de Analiză şi Evaluare a Reformelor), в 2016–2017 гг. – приглашённый эксперт в институте IDIS «Viitorul» (там руководит И. Мунтяну), в 2016–2018 – эксперт в НПО Ассоциация свободной прессы. С октября 2016 и по декабрь 2020 г. работал экономическим экспертом в Transparency International – Moldova. Также был губернатором РМ во Всемирном банке (2009–2013 гг.) и Black See Trade and Investment Bank. В 2015 г. его приговорили к трём годам лишения свободы условно по обвинению в злоупотреблении служебным положением.

А. Немеренко – советник в области здравоохранения. Более трёх лет была менеджером проектов в бюро ВОЗ в Молдове (2012–2015 гг.). В 2016-м – консультант Всемирного банка при министре здравоохранения в Румынии, в 2018-м – консультант ВОЗ. Участвовала в программах Сороса. В 2015 году вступила в только что созданную Народную европейскую партию Молдовы (НЕПМ) Ю. Лянкэ и заняла пост вице-председателя формирования. В том же году её избрали муниципальным советником Кишинёва от этой партии.

Л. Николаеску-Онофрей – советник президента в области образования и науки. В 1998 году основала НПО Pro-Didactica, где проработала следующие 12 лет. В 2013–2015 гг. была замминистра образования. Её супругу принадлежат акции JLC-INVEST.

А. Брашовяну-Еризану – советник в области культуры. В 2007 году была членом инициативной группы, создававшей ЛДПМ. Журналист и писатель А. Брашовяну была учредителем и директором журнала Punct (2006–2014) и ведущей ток-шоу Egoist (2017–2020) на телеканале TV8. Замужем за владельцем издательского дома Cartier Г. Еризану.

Е. Друцэ – советник по связям с диаспорой. С августа 2018 г. была менеджером проектов в НПО «Центр политик и структурных реформ» (CPR Moldova, основатель Д. Алайба). В октябре-ноябре 2009 г. проходила курсы Internship по программе «Публичная администрация и хорошее управление» Фонда Сорос-Молдова.

К. Герасимов – советник по внешней политике. Работала в Немецком обществе внешней политики, в Transparency International (Великобритания), в Программе защиты и безопасности (руководила разработкой «Индекса антикоррупции»). Также была аналитиком программы по России и Евразии в Королевском институте международных отношений в Chatham House, Великобритания. Chatham House является раскрученной спецслужбами пропагандистской структурой, используемой для информационных вбросов. Более того, туда после выхода на пенсию традиционно трудоустраиваются наиболее одиозные бывшие разведчики и дипломаты.

С. Штефырцэ – советник по СМИ и связям с общественностью. В 2015–2019 гг. была директором проекта Центра независимой журналистики (CIJ) «Школа перспективных исследований в области журналистики», который спонсируется Фондом Сороса и другими западными фондами. В 2001–2012 гг. была главным редактором русофобского и унионистского издания Timpul. Эта газета и портал финансируются румынским департаментом Români de pretutindeni («Румыны отовсюду»).

А. Ревенко – советник по обороне и безопасности. В 2001–2012, 2015–2021 гг. – учредитель и исполнительный директор НПО AO международный центр La Strada Moldova. В 1997–2000 гг. была ассистентом управления Отношений с общественностью в рамках программы USAID «Pămînt» (программа «Земля», цель которой – разрушение колхозов и приватизация земли закончилась полным провалом и массовым обнищанием крестьян).

С. Тофилат – советник в области энергетики. Председатель НПО WatchDog Moldova и цензор в ASPE «Center». Прошёл в муниципальный совет Кишинёва по спискам движения «Новая сила», которое возглавлял нынешний вице-мэр В. Киронда. Сразу с началом парламентской предвыборной гонки взял паузу, вступив в ряды партии «За перемены» (председатель Г. Глигор, сеть Сороса).

Н. Давидович – советник по межэтническим отношениям. В 2014 году проходила курсы в программе Госдепа International Visitor Leadership Program (IVLP) «Communications and Media». Работала в различных молдавских СМИ: в 2013–2016 гг. была директором TV7 (сегодня TV8), в 2010–2013 гг. – ведущей на Publika TV.

Как НПО подмяли под себя Совбез

25 января 2021 г. Санду подписала указ о составе обновлённого Высшего совета безопасности (ВСБ), в который впервые в истории страны вошли три представителя НПО из сети Сороса. Что имеют общего НПО и безопасность страны – вопрос риторический. Да ещё и Санду полностью сдала Фонду Сороса один из стратегических институтов власти – Высший совет безопасности. Более того, все члены ВСБ получили доступ к гостайне. Из 21 члена Совбеза 11 были назначены лично М. Санду.

Но что ещё хуже, 8 из 11 назначенных членов Совбеза – это «соросята», представители и бенефициары зарубежных фондов. Зато в состав обновлённого Совбеза не вошли, ранее входившие, министр юстиции Ф. Нагачевский, башкан Гагаузии И. Влах и директор Национального центра по борьбе с коррупцией Р. Флоча.

Давайте посмотрим на структуру Высшего совета безопасности, чтобы понять, о чём идёт речь. М. Санду – президент РМ, Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами, член сената Фонда Сороса в 2009–2010 гг.; А. Ревенко – секретарь ВСБ, советник президента, НПО La Strada Moldova; З. Гречаный – председатель парламента; А. Чокой – исполняющий обязанности премьер-министра; В. Гайчук – исполняющий обязанности министра обороны; П. Войку – исполняющий обязанности министра внутренних дел; А. Есауленко – директор Службы информации и безопасности; А. Стояногло – генеральный прокурор; О. Армашу – председатель Национального банка; В. Мунтяну – заместитель председателя Национального банка; А. Спыну – генеральный секретарь Аппарата президента; О. Стамате – советник президента, НПО AGER; В. Негруца – советник президента, Transparency International; А. Немеренко – советник президента; И. Гросу – депутат парламента (ПДС), Центр юридических ресурсов Молдовы; К. Моцпан – депутат парламента (ППДП); С. Литвиненко – депутат парламента (ПДС), НПО Fortius; А. Жиздан – депутат парламента (ДПМ); С. Гайбу – экономический эксперт в НПО Expert-Grup; Т. Рэдукану – судья в отставке, председатель Совета НПО «Центр юридических ресурсов»; В. Кульминский – эксперт по вопросам внутренней политики и безопасности, президент Института Стратегических инициатив (IPIS).

Конечно, Совбез был построен и по принципу кумовства и личной преданности. В. Негруца был одногруппником М. Санду в университете. А. Ревенко – двоюродная сестра экс-главы МВД Д. Речана, члена ЛДПМ. Именно Речан продвинул её на должность директора Центра по борьбе с торговлей людьми при МВД РМ. Судья Т. Радукан – тётя А. Македона, одного из спонсоров ПДС на недавних выборах.

Фонд Аденауэра берёт свою квоту

Уже 1 января 2021 г. администрация М. Санду заключила меморандум о сотрудничестве с немецким фондом К. Аденауэра, который приближён к правящей партии А. Меркель в Германии. Эту информацию в администрации молдавского президента скрывали четыре месяца, сообщает портал Telegraph.MD. Только после вмешательства полиции журналисты получили официальный ответ, из которого стало ясно: администрация президента Молдовы участвует в проекте технической помощи. Примечательно, что за всё это время, несмотря на многочисленные запросы, администрация президента не сообщала общественности о подписании с иностранным фондом меморандума, на основе которого и реализуется проект. Более того, ведомство отказывается публиковать список советников и консультантов, которые получают зарплату из немецкого фонда. Также 24 мая 2021 г. стало известно, что президент Санду открыла доступ к государственной тайне для фонда К. Аденауэра, что следовало из подписанного с ним меморандума.

«Администрация президента поможет фонду К. Аденауэра в получении всей необходимой для осуществления проектов информации. Доступ к любой информации, классифицированной в соответствии с законодательством Молдовы, подлежит предварительным формальностям и должен быть предоставлен президентурой», – говорится в соглашении, цитируемом порталом telegraph.md.

Отмечу, что представительство немецкого фонда в Кишинёве возглавляет Ганс Мартин Зиг, который, по данным СМИ, координирует деятельность ПДС и М. Санду, а ранее занимался тем же в отношении ЛДПМ. Зиг был советником премьера Ю. Лянкэ в 2013–2015 гг., когда из Молдовы выводили миллиард долларов. Известно, что Зиг интересуется молдавскими реалиями ещё с 2010 года, когда, согласно данным RISE Moldova, Ю. Лянкэ на деньги Сороса оплачивал своих советников. Тогда финансовые средства прошли через немецкий институт, который возглавлял тоже Мартин Зиг, – Institut für Europäische Politik. На них люди экс-премьера – Е. Стурза,

В. Прохницки, В. Кульминский и Л. Вицу-Ешану – проводили антикоррупционные тренинги, получая ежемесячно в среднем по $4200.

Именно Зиг, как отмечают журналисты, был тем, кто оказал давление на А. Нэстасе в 2016 году, когда тот отозвал свою кандидатуру в пользу М. Санду. А в 2019-м он плотно курировал создание блока ACUM и его дальнейшие действия. За счёт средств немецкого фонда К. Адэнаура получали доходы нынешние депутаты ПДС – Д. Алайба, С. Литвиненко, М. Попшой, И. Гросу, отмечает telegraph.md.

19 мая 2021 г., в первый день своего визита в Берлин, президент М. Санду встретилась с председателем фонда К. Аденауэра Норбертом Ламмертом и заместителем генерального секретаря фонда Герхардом Валерсом. Далее Санду участвовала в дискуссии в формате Chatham House с журналистами, экспертами и исследователями. «Мы обсудили мои приоритеты для страны, проведение реформ, существующие риски, связанные с июльскими досрочными выборами, а также безопасность нашего региона и европейский путь Молдовы», − сказала М. Санду.

Встреча имела моментальный эффект. 24 мая врио премьер-министра А. Чокой назначил нового начальника кабинета министров, им стал М. Ешану. Он работал менеджером программы в фонде Аденауэра (сентябрь 2018 – сентябрь 2019 г.). Ранее, с 2014 по 2019 годы, возглавлял Фонд социальных инвестиций, а также был председателем сената Фонда Сороса в Молдове (апрель 2017-го – май 2018 г.).

Фактически фонд Аденауэра получил при М. Санду полный доступ к гостайне, рычагам управления администрацией президента и кабмином… Такого открытого подчинения всей вертикали власти иностранным фондам в Молдове ещё не было. Считаю, это предательство национальных интересов.

Богдан Цырдя,

политолог