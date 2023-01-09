Праздники закончились: кишинёвцев призывают оставлять новогодние ели возле платформ для сбора мусора

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Ёлки, украшавшие дома кишинёвцев в период зимних праздников, будут использованы повторно, как и в предыдущие годы. Специалисты Ассоциации по управлению зелёными насаждениями применят этот компост в качестве органического удобрения для растений и почвы.

В связи с этим жителей столицы призывают оставлять новогодние ели возле площадок для сбора бытовых отходов. Затем они будут вывезены специализированными службами примарии для последующей переработки.

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