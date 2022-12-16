Праздники всё ближе: в Молдове подорожали мандарины

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Подорожание мандаринов на молдавском рынке началось с последней недели ноября. Оптовые цены на эти плоды повышаются еженедельно на 1-2 лея/кг, к середине декабря их рост ускорился. На нынешнем уровне – в среднем 25 леев/кг, как считают оптовые торговцы, цены на мандарины, скорее всего, не стабилизируются – будут повышаться ещё минимум неделю, до гипотетических предпраздничных распродаж.

Обычно с первой по третью неделю декабря цитрусовые в молдавском сетевом ритейле дорожают на 10-15%. Розничные цены на мандарины растут в большей мере, чем на апельсины, и тянут за собой оптовые цены. Отчасти операторы плодового рынка связывают это обстоятельство с традицией: мандарины считаются «более новогодними цитрусовыми плодами, чем апельсины, спрос на которые более стабилен в осенне-зимний период».

Кроме того, обычно в Молдове с конца осени и почти всю зиму мандарины дешевле апельсинов. Однако на прошлой неделе цены на эти два основных вида цитрусовых плодов на оптово-розничных рынках Кишинёва почти сравнялись. При этом стоит упомянуть, что и на базарах, и в супермаркетах при минимальной разнице в ценах качество апельсинов визуально лучше, чем мандаринов. А наиболее качественные мандарины уже дороже апельсинов среднего качества (калибра).

Важный фактор: ситуация в Украине ускорила и усилила изменения маршрутов поставок и распределение долей рынка между поставщиками. Ещё с первого года пандемии доля турецкой продукции на молдавском рынке несколько снизилась, а выросла доля европейских цитрусовых (Греция, Испания). В нынешнем году большая часть цитрусовых поступает в Молдову через Румынию. Вероятно, в том числе и по этой причине на молдавском рынке цены на цитрусовые в декабре нынешнего года по сравнению с прошлогодним декабрьским уровнем уже выше на 20-25%.

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