Праздники наступают! По Кишинёву будут курсировать украшенные троллейбусы (ФОТО)

Праздники наступают! По Кишинёву будут курсировать украшенные троллейбусы (ФОТО)

С сегодняшнего дня по улицам столицы будут курсировать 5 украшенных гирляндами троллейбусов, которые будут создавать праздничное настроение. 

По данным пресс-службы примарии, троллейбусы будут ездить по маршрутам №4, №10, №22, №24 и №30. Кроме того, в новогоднюю ночь по городу будут ходить два дополнительных украшенных в новогоднем стиле ретро-троллейбуса. Они будут выполнять специальный тур по всему городу.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md