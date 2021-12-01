Праздники наступают! По Кишинёву будут курсировать украшенные троллейбусы (ФОТО)

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С сегодняшнего дня по улицам столицы будут курсировать 5 украшенных гирляндами троллейбусов, которые будут создавать праздничное настроение.

По данным пресс-службы примарии, троллейбусы будут ездить по маршрутам №4, №10, №22, №24 и №30. Кроме того, в новогоднюю ночь по городу будут ходить два дополнительных украшенных в новогоднем стиле ретро-троллейбуса. Они будут выполнять специальный тур по всему городу.

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