Праздник к нам приходит: три празднично украшенных троллейбуса проехали по Кишинёву

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Накануне по улицам столицы курсировали три троллейбуса, украшенные по случаю зимних праздников. Это троллейбусы №10, 12 и 22.

В Управлении электротранспорта также сообщили, что в канун Нового года на линии дополнительно выпустят ещё 2 украшенных троллейбуса.

Также 25 декабря Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) провёл Караван спасателей и пожарных. 22 специальные пожарные машины, украшенные праздничными гирляндами, колонной проехали по основным артериям Кишинёва, передаёт ipn.md.

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