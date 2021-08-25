Праздничных линеек 1 сентября в Молдове не будет

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Соответствующее решение приняла накануне Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью.

– Учитывая неблагоприятное развитие эпидемического процесса и его ухудшение, 1 сентября в учебных заведениях страны, в том числе, во дворах, не будет праздничных мероприятий по поводу начала нового учебного года, – говорится в постановлении комиссии.

Напомним, несмотря на рост числа новых случаев коронавируса, военный парад на День независимости решили не отменять.

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