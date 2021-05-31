Праздничные мероприятия к 1 июня перенесены на субботу: полный список

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Из-за неблагоприятных погодных условий запланированные на 1 июня в столице мероприятия перенесены на субботу, 5 июня. Об этом сообщил Ион Чебан.

Он опубликовал праздничную программу, которая состоится в этот день.

🔹️10:00 – 16:00 Рисуем прямо на троллейбусе. Маленькие творцы украсят собственный троллейбус при помощи кистей и красок на площади Великого национального собрания; 🔹️10:00 – 16:00 – Детей приглашают в царство историй и легенд в рамках бесплатной поездки на туристическом троллейбусе (будет выполнено 4 маршрута), ПВНС; 🔹️11:00-14:00 – Праздничный концерт с участием воспитанников внешкольных художественных учебных заведений, сквер “Михай Эминеску”; 🔹️11:00-15:00 – Развлекательная программа для детей Copilărie, clipe de magie, сквер “Михай Долган”, ул. Болгарская, 43; 🔹️11:00-15:00 – Развлекательная программа Copilărie – dulce feerie, парк “Алунелул”; 🔹️11:30-15:30 – Развлекательная детская программа Dulce copilărie, музыкальный фонтан, пересечение бул. Дачия и ул. Трандафирилор; 🔹️12:00-16:00 – Развлекательная программа для детей În grădina copilăriei, бул. Мирча чел Бэтрын; 🔹️12:30-16:30 – Развлекательная программа для детей Copilărie, clipe de basm, парк Афганцев; 🔹️13:00 – Культурно-развлекательная программа Copilărie, tărâm poveste, парк “Ла Извор”; 🔹️13:00-17:00 – Развлекательная программа для детей, парк “Дендрарий”.

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