Праздничное застолье обернулось травмами: пьяный мужчина избил сестру

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34-летний житель Каменского района пришёл домой к матери и сестре. Родственники стали отмечать 8 Марта, вместе выпивали.

В процессе между братом и сестрой возник конфликт. От бранных слов нетрезвый мужчина перешёл к рукоприкладству. Женщинам удалось успокоить и уложить спать разбушевавшегося родственника, пишет mvdpmr.org.

На следующий день потерпевшая почувствовала себя плохо. Врачи диагностировали у неё черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и гематомы.

Родственник, протрезвев, раскаялся в содеянном. По факту причинения телесных повреждений проводится проверка.

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