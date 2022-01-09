Праздничное застолье обернулось для рыбничанки больницей

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Врачи Рыбницкой районной больницы сообщили правоохранителям о тяжёлой пациентке, поступившей к ним в ночь на Рождество. У женщины 36 лет диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Её госпитализировали в отделение реанимации.

В ходе разбирательства правоохранители выяснили, что с вечера 3 января рыбничанка находилась у знакомого. В компании распивали спиртное. В ходе застолья возник конфликт между ней и другим гостем. Ссора закончилась дракой. Мужчина нанёс женщине несколько ударов руками по различным частям тела. Потерпевшая сразу за медицинской помощью не обратилась. Но спустя несколько дней её состояние ухудшилось, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Личность подозреваемого установили. Горожанина 34 лет задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

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