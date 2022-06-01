Праздничная программа: куда можно сходить с детьми 1 июня

Примария Кишинёва разработала программу культурных мероприятий по случаю Международного дня защиты детей.
В различных местах столицы детей ждёт множество творческих мероприятий: мастер-классы по декоративным аппликациям и изготовлению поделок, рисование на асфальте, музыкальная программа, эстрадные и спортивные танцы, выставки и т.д. Они пройдут с участием учеников и преподавателей художественных школ “Валериу Поляков” и “Алексей Стырча”, представителей Муниципальной библиотеки “Б. П. Хышдеу”, Центра культуры и творчества Orion и претур секторов.
Завершится праздничный день культурно-художественным мероприятием под названием “Copilărie – dulce vis” на пересечении пешеходной улицы Е. Доги и бульвара Григоре Виеру.
Полная программа мероприятий:
09.00
- Первый детский фестиваль “În lumea surprizelor”.
Место: парк “Дендрарий”, ул. Иона Крянгэ, 1.
10.00
- Культурно-художественное мероприятие “Dulcea mea copilărie”.
Место: сквер “Михай Долган”, ул. Болгарская, 43.
- Развлечение для детей Lazer Tag.
Место: футбольная площадка в парке “Долина роз”.
- Футбольный турнир с участием детей и молодёжи.
Место: ул. Христо Ботева, 2.
- Культурно-художественное мероприятие “Simbolul vieții”.
Место: ул. Трандафирилор – парк развлечений.
- Культурно-художественное мероприятие “Zâmbetul copilăriei”.
Место: сквер Управления образования, молодёжи и спорта сектора Чеканы, ул. Алеку Руссо, 57.
11.00
- Творческие мастерские.
Место: бул. Григоре Виеру.
- Мастер-классы по рисованию “Pictăm Pacea”.
Место: пересечение пешеходной улицы Еуджена Доги и бульвара Григоре Виеру.
- Культурно-художественное мероприятие.
Место: парк “Долина Роз”.
- Культурно-художественное мероприятие.
Место: Дворец культуры железнодорожников, бул. Дечебал, 2.
- Культурно-художественное мероприятие “Copilărie dulce feerie”.
Место: парк “Ла извор”, ул. Каля Ешилор.
- Культурно-художественное мероприятие под названием “Детство моё и твоё”.
Место: сквер “Сынам Родины – Вечная Память”, ул. Мирон Костин.
12.00
- Выставка “În grădina copilăriei”.
Место: холл школы, ул. Матей Милло, 9/3.
- Художественная выставка.
Место: детская библиотека им. Иона Крянгэ, улица Алексея Щусева, 65.
- Культурно-художественное мероприятие “Copilărie – floare de cais”.
Место: сквер у центра Orion, Мунчештское шоссе, 792/2.
- Запуск программы “Provocarea verii”.
Место: ул. 31 Августа 1989 г. (периметр улиц Бодони-Пушкина).
15.00
- Шоу “Muzica Desenelor Animate, Tătici Cool” в исполнении Youth Orchestra.
Место: ул. 31 Августа 1989 г. (периметр улиц Бодони-Пушкина).
17.00
- Культурно-художественное мероприятие “Copilărie – dulce vis”.
Место: пересечение пешеходной улицы Еуджена Доги и бульвара Григоре Виеру.
29 мая в 11.00 всех ждут на Международной выставке-фестивале товаров и услуг для детей Kid’s Expo. Место: Aventura Park, ул. Гиочеилор, 1.
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