Праздничная программа: куда можно сходить с детьми 1 июня

Праздничная программа: куда можно сходить с детьми 1 июня

Примария Кишинёва разработала программу культурных мероприятий по случаю Международного дня защиты детей.

В различных местах столицы детей ждёт множество творческих мероприятий: мастер-классы по декоративным аппликациям и изготовлению поделок, рисование на асфальте, музыкальная программа, эстрадные и спортивные танцы, выставки и т.д. Они пройдут с участием учеников и преподавателей художественных школ “Валериу Поляков” и “Алексей Стырча”, представителей Муниципальной библиотеки “Б. П. Хышдеу”, Центра культуры и творчества Orion и претур секторов.

Завершится праздничный день культурно-художественным мероприятием под названием “Copilărie – dulce vis” на пересечении пешеходной улицы Е. Доги и бульвара Григоре Виеру.

Полная программа мероприятий:

09.00

  • Первый детский фестиваль “În lumea surprizelor”.
    Место: парк “Дендрарий”, ул. Иона Крянгэ, 1.

10.00

  • Культурно-художественное мероприятие “Dulcea mea copilărie”.
    Место: сквер “Михай Долган”, ул. Болгарская, 43.
  • Развлечение для детей Lazer Tag.
    Место: футбольная площадка в парке “Долина роз”.
  • Футбольный турнир с участием детей и молодёжи.
    Место: ул. Христо Ботева, 2.
  • Культурно-художественное мероприятие “Simbolul vieții”.
    Место: ул. Трандафирилор – парк развлечений.
  • Культурно-художественное мероприятие “Zâmbetul copilăriei”.
    Место: сквер Управления образования, молодёжи и спорта сектора Чеканы, ул. Алеку Руссо, 57.

11.00

  • Творческие мастерские.
    Место: бул. Григоре Виеру.
  • Мастер-классы по рисованию “Pictăm Pacea”.
    Место: пересечение пешеходной улицы Еуджена Доги и бульвара Григоре Виеру.
  • Культурно-художественное мероприятие.
    Место: парк “Долина Роз”.
  • Культурно-художественное мероприятие.
    Место: Дворец культуры железнодорожников, бул. Дечебал, 2.
  • Культурно-художественное мероприятие “Copilărie dulce feerie”.
    Место: парк “Ла извор”, ул. Каля Ешилор.
  • Культурно-художественное мероприятие под названием “Детство моё и твоё”.
    Место: сквер “Сынам Родины – Вечная Память”, ул. Мирон Костин.

12.00

  • Выставка “În grădina copilăriei”.
    Место: холл школы, ул. Матей Милло, 9/3.
  • Художественная выставка.
    Место: детская библиотека им. Иона Крянгэ, улица Алексея Щусева, 65.
  • Культурно-художественное мероприятие “Copilărie – floare de cais”.
    Место: сквер у центра Orion, Мунчештское шоссе, 792/2.
  • Запуск программы “Provocarea verii”.
    Место: ул. 31 Августа 1989 г. (периметр улиц Бодони-Пушкина).

15.00

  • Шоу “Muzica Desenelor Animate, Tătici Cool” в исполнении Youth Orchestra.
    Место: ул. 31 Августа 1989 г. (периметр улиц Бодони-Пушкина).

17.00

  • Культурно-художественное мероприятие “Copilărie – dulce vis”.
    Место: пересечение пешеходной улицы Еуджена Доги и бульвара Григоре Виеру.

29 мая в 11.00 всех ждут на Международной выставке-фестивале товаров и услуг для детей Kid’s Expo. Место: Aventura Park, ул. Гиочеилор, 1.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md