“Правые” проигнорировали предложенный социалистами проект Закона о люстрации

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Депутаты “правых” парламентских партий отказались от участия в обсуждении на заседании комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету проекта Закона о люстрации, предложенного фракцией ПСРМ. Как отметил председатель комиссии, депутат ПСРМ Василий Боля, несмотря на то, что этот вопрос был включён в повестку заседания, комиссия не приняла по нему какого-либо решения. Таким образом, судьба инициативы будет решена на заседании парламента.

– Жаль, что некоторые коллеги покинули заседание комиссии и не захотели высказаться по этому вопросу, – сказал Боля.

Напомним, согласно проекту ПСРМ, своих должностей могут лишиться руководители многих государственных учреждений, назначенные на посты в период с 20 января 2016 года по 7 июня 2019 года. Социалисты отмечают, что эти назначения производились по политическим критериям и личным предпочтениям Владимира Плахотнюка.

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