Православные верующие празднуют сегодня Сретение Господне

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Сегодня православные христиане празднуют день встречи 40-дневного младенца Иисуса Христа со святыми Симеоном и Анной. Иначе праздник называется Сретение Господне.

Считалось, что в этот день зима встречается с весной. Морозы в Сретение Господне считались последними.

Целебной сегодня считается вода. В Сретение она обладает почти такими же свойствами, как и на Крещение. В деревнях с этого дня начинали выгонять скотину из хлева в загон, готовить семена к посеву, перебирать, сеять рассаду. Главным блюдом сегодня считаются блины и пироги. На блины можно пригласить гостей, родственников, самых близких людей, благодаря чему отношения с ними весь год будут добрыми. В этот день под запретом грустить, печалиться, плакать, страдать, жаловаться на свою судьбу. В праздничный день такое поведение может привлечь ещё большие несчастья, грусти и страданий, отмечает stavropolye.tv.

Не стоит сегодня отправляться в дальний путь. Есть риск обеднеть, если сегодня положить деньги на обеденный стол. Также нельзя в этот день вышивать, вязать, рукодельничать — к бедам и болезням, да и сама работа не получится. В Сретение также запрещено убираться, подметать, выносить ссор из дома. Лучше не ходить в Сретение в баню и не париться веником — прилипнут болезни. Нельзя работать в саду и на огороде, рубить деревья, ломать сучья и срезать кустарники.

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