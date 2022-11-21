Православные верующие отмечают собор Архангела Михаила

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Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных ежегодно приходится на 21 ноября. Праздник был учреждён постановлением Лаодикийского собора, который состоялся примерно в 363 году.

Согласно преданию, когда Бог сотворил ангелов и установил между ними порядок, самый близкий к Господу, глава всех ангелов, взбунтовался против Бога, возгордившись своим положением. И именно Михаил поверг его с небес. Поверженный же стал дьяволом.

В связи с этими сюжетами в христианской традиции Михаилу приписывается победа над Сатаной и роль судьи на Страшном Суде. Он будет взвешивать на весах души умерших (отсюда, кстати, пошла традиция считать Михаила покровителем мёртвых).

К Архангелу Михаилу принято обращаться с молитвами об исцелении от всяческих недугов. Это связано с почитанием Архангела как победителя злых духов, которых считали источником болезней. Именем святого Михаила нередко называли целебные источники.

Архангела Михаила просят о защите от темных сил, злых людей и укреплении духовной силы. Он также считается покровителем кораблей и полков, поэтому ему молятся о защите во время длительного путешествия.

В этот праздник было принято утром отправляться в церковь, а по возвращении готовить угощения, богато накрывать стол и принимать гостей до самого вечера.

На Руси полагали, что 21 ноября — единственный день перед зимой, когда ещё можно сыграть свадьбу. Браки, заключённые в день Архангела Михаила, считались благословленными всеми ангелами.

В Михайлов день настрого запрещалось работать — даже домашние дела полагалось переделать накануне или отложить на следующий день. Трудиться в такой праздник считалось великим грехом. Впрочем, в сегодняшних условиях выход на работу зазорным не будет — а вот об источниках дополнительного заработка лучше не думать.

Плохая примета мыть голову 21 ноября — на Руси верили, что так можно смыть все благоразумие.

Не стоит проводить день в одиночестве. Принято считать, что тот, в чьём доме в Михайлов день будет много гостей, не останется без помощи и поддержки в течение года. А вот тот, кто проведёт день один, будет вынужден справляться с трудностями самостоятельно.

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