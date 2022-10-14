Православные верующие отмечают сегодня Покров Пресвятой Богородицы

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Ежегодно 14 октября православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы. В народе этот праздник называют “Покров день”.

Он приурочен к явлению Андрею Константинопольскому Девы Марии в 910 году. Тогда варвары осадил Константинополь, а его жители молили о защите. В один из сложнейших дней, когда оставалась надежда лишь на чудо, юродивый Андрей вместе со своим учеником Епифанием пришел в Влахернский храм, где уже находились константинопольцы. Во время молитвы святой увидел парящую Деву Марию. Она распростёрла свой покров над горожанами, осада была прекращена.

В этот день верующие посещают храм и молятся за здравие всех близких, ставят свечи. Дома накрывают стол, а также прогоняют нечисть, светя восковой свечей по углам комнат. Православным запрещается сквернословить, завидовать, ругаться, а тяжёлую работу лучше заменить молитвами и временем с родными.

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