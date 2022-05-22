Православные верующие отмечают сегодня Николин день

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Православные верующие празднуют сегодня перенесение мощей святителя Николая Чудотворца. Этот день называют ещё Никола Летний.

Это один из наиболее почитаемых христианской церковью праздников. Торжество приурочено ко дню переноса мощей святого Угодника Николая в город Бари в Италии. Николай Чудотворец считается покровителем детей, влюблённых пар, солдат, торговцев, а также защитником людей, которые незаслуженно понесли наказание.

С праздником всех верующих поздравил Игорь Додон.

– Жители многих населённых пунктов страны, в том числе моего родного Садова, отмечают сегодня храмовые праздники. Поздравляю всех и желаю здоровья, мира и благополучия! – написал он.

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