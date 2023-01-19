Православные верующие отмечают Крещение Господне: что нельзя делать в этот день

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19 января отмечается Крещение Господне или Святое Богоявление. Это один из самых древних и значимых праздников христианской Церкви. Крещение Иоанново было символическим и означало, что как тело омывается и очищается водою, так и душа человека, кающегося и уверовавшего в Спасителя, будет очищена от всех грехов Христом.

Главным событием Крещения считается водосвятие. После литургии в сочельник (18 января) в храмах проводят великое освящение воды, которую потом называют агиасмой или крещенской водой.

С XI–XII вв. под влиянием Иерусалимского устава водоосвящение проводится два раза: накануне праздника и в день Богоявления. Так как освящение происходит одинаковым чином, агиасма с обоих дней ничем не отличается друг от друга. В древности это было связано с тем, что в сочельник совершалось крещение оглашенных, то есть тех, кто принял и усвоил христианское вероучение, ради чего проводили первое водосвятие, а в день самого праздника верующие шли на реку Иордан.

До V в. водоосвящение происходило только в Иерусалимской церкви, где было принято выходить на реку Иордан к тому месту, где крестили Иисуса. Уже позже освящение стали проводить в других местах, где есть водоемы.

К крещенской воде верующие с давних времен имеют великое благоговение. Ее приносят домой и хранят в течение года, она не портится и остается всё время свежей. Агиасму традиционно используются при освящении различных построек и молитвах.

Помимо водосвятия, другим важным событием считалось “хождение на Иордань”: на водоёме в заранее выбранном месте делали прорубь – иордань, место вокруг которой считалось святым. После крестного хода, получения святой воды и молебна люди окунались в прорубь, чтобы символично закрепить очищение от грехов. Эта традиция укоренилась среди верующих и популярна до сих пор. Тем не менее, купания в проруби не зафиксированы в церковном уставе. Купания традиционно проводятся в ночь с 18 на 19 января, но в принципе неважно, в какое время суток совершается действие.

С точки зрения церковного учения, само по себе купание в освящённом месте не является способом смыть с себя все грехи. Человек может погрузиться в крещенскую воду, если чувствует себя здоровым, но церковь к этому не призывает и не побуждает. Погружение в купель может быть только добровольным и должно происходить только там, где соблюдаются все меры предосторожности.

Что нельзя делать 19 января 2023 года

В этот день нельзя желать другому человека зла, замысливать недоброе, разводить злые сплетни, осуждать. Иначе все вернется бумерангом.

Запрещено 19 января давать в долг — можно отдать удачу и достаток.

Не рекомендуется стричь волосы и ногти — можно судьбу свою срезать, испортить.

Нельзя шить, вязать и заниматься другими рукоделиями.

Нельзя выносить мусор и в целом что-либо из дома.

Запрещено набирать воду в больших объемах.

Нельзя плакать, лить слезы. В противном случае, это приведет к несчастью.

Нельзя разбавлять воду, которая была освящена в храме, или смешивать прошлогоднюю крещенскую воду и новую.

Запрещено загрязнять воду.

Нельзя заходить в дом, оставив обувь за порогом — к болезни.

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