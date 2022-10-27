Православные отмечают сегодня день Святой Преподобной Параскевы, покровительницы Молдовы

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Святая Параскева была дочерью иконийских христиан, которые особо чтили день страданий Господа нашего Иисуса Христа — пятницу. Потому, когда Бог в этот же день даровал им дочь, они назвали её также Пятницею (Параскевою — по-гречески).

Впоследствии оказалось, что Параскева, сохраняя память о страданиях Христовых своим именем, сохранила её в своем сердце, приобщившись страстям Христовым своими страданиями.

Мощи Святой Параскевы были доставлены в Яссы в 1641 году, во время правления Василе Лупу, и хранились в Церкви Трёх Иерархов. В честь благочестивой Параскевы в Молдове были построены часовни, возвышаются кресты на перекрёстках дорог, расписываются иконы с её образом. Христиане верят, что её мощи способны творить чудеса.

В этот день нельзя заниматься домашними делами. Смех, веселье, радостные вести — когда угодно, но не сегодня. Не стоит начинать новые проекты, лучше уделить внимание старым. Нельзя отправляться в дальнее путешествие.

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