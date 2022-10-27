Православные отмечают сегодня день Святой Преподобной Параскевы, покровительницы Молдовы

Православные отмечают сегодня день Святой Преподобной Параскевы, покровительницы Молдовы

Святая Параскева была дочерью иконийских христиан, которые особо чтили день страданий Господа нашего Иисуса Христа — пятницу. Потому, когда Бог в этот же день даровал им дочь, они назвали её также Пятницею (Параскевою — по-гречески).

Впоследствии оказалось, что Параскева, сохраняя память о страданиях Христовых своим именем, сохранила её в своем сердце, приобщившись страстям Христовым своими страданиями.

Мощи Святой Параскевы были доставлены в Яссы в 1641 году, во время правления Василе Лупу, и хранились в Церкви Трёх Иерархов. В честь благочестивой Параскевы в Молдове были построены часовни, возвышаются кресты на перекрёстках дорог, расписываются иконы с её образом. Христиане верят, что её мощи способны творить чудеса.

В этот день нельзя заниматься домашними делами. Смех, веселье, радостные вести — когда угодно, но не сегодня. Не стоит начинать новые проекты, лучше уделить внимание старым. Нельзя отправляться в дальнее путешествие.

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