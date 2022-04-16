Православные христиане отмечают завтра Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать

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В преддверии строгой Страстной седмицы Церковь отмечает великий праздник Входа Господня в Иерусалим. В 2022 году Вербное воскресенье приходится на 17 апреля.

Праздник Вербное воскресенье посвящён торжественному появлению Иисуса Христа в святом городе. В церкви он считается одним “из самых трагических праздников в церковном году”. При этом верующим даются послабления в еде, разрешается употреблять рыбу и вино, чтобы подкрепить свои силы перед самой строгой Страстной седмицей. Но в первую очередь в Вербное воскресенье церковь советует верующим задуматься: “Во что, в кого я верю? За кем готов последовать?”.

В Вербное воскресенье обычно не делают тяжёлую работу, не занимаются мирскими делами, например, ремонтом и строительством, уборкой, стиркой, перестановкой мебели. Посадками в огороде заниматься тоже не желательно. Категорически запрещено ругаться и конфликтовать в праздник. Лучше отдыхать, сходить с семьёй в церковь, помолиться. Конечно, разрешено готовить пищу, пишет nsk.tsargrad.tv.

В этот день по-прежнему запрещены для верующих продукты животного происхождения — мясо, молоко, яйца, но можно есть рыбу, икру и морепродукты и немного вина. Людям советуют стараться в этот день быть доброжелательными и щедрыми. Обязательно накануне или в этот день освящают вербу – символ возрождения жизни, одно из первых растений, которое расцветает с приходом весны.

Освящёнными веточками принято слегка ударять друг друга для крепкого здоровья. Можно посетить в Вербное воскресенье кладбище, отнести освящённые в церкви веточки вербы на могилы родственников. Неосвящёнными веточками вербы выметали раньше углы в доме и пороги, чтобы защитить жилище от нечисти и смести весь негатив.

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