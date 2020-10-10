Православная вера – один из столпов нашей государственности, – Додон

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Игорь Додон посетил церковь Святой Троицы в городе Купчинь Единецкого района. Он присутствовал на литургии в честь освящения иконостаса и вместе с несколькими десятками верующих помолился за мир и стабильность в нашей стране, а также за благополучие народа.

Рад, что наши люди всех возрастов продолжают чтить религиозные традиции, ведь православная вера – один из столпов нашей государственности. Побеседовал с ними об этих и других вопросах и встретил полное взаимопонимание, – отметил он.

Далее Додон посетил строящуюся церковь Святого Василия Великого в городе Единцы, поблагодарил строителей за качественное выполнение работ и пожелал их завершения с Божьей помощью.

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