Православная вера – один из столпов нашей государственности, – Додон

Православная вера – один из столпов нашей государственности, – Додон

Игорь Додон посетил церковь Святой Троицы в городе Купчинь Единецкого района. Он присутствовал на литургии в честь освящения иконостаса и вместе с несколькими десятками верующих помолился за мир и стабильность в нашей стране, а также за благополучие народа.

Рад, что наши люди всех возрастов продолжают чтить религиозные традиции, ведь православная вера – один из столпов нашей государственности. Побеседовал с ними об этих и других вопросах и встретил полное взаимопонимание, – отметил он.

Далее Додон посетил строящуюся церковь Святого Василия Великого в городе Единцы, поблагодарил строителей за качественное выполнение работ и пожелал их завершения с Божьей помощью.

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